"Ischgl Blues" ist der Sieger des Publikums beim Protestsongcontest von FM4

Der Saalbacher Marcus Hinterberger nahm mit seinem Lied, das im Herbst für Aufsehen gesorgt hatte, am Protestsongcontest von FM4 teil.

Etwa 500.000 Mal wurde das Video von Marcus Hinterberger in den sozialen Medien seit November angeschaut. Dabei hatte der aus Saalbach stammende Musiker seinen "Ischgl Blues", in dem er sich über Auswüchse im Wintertourismus lustig macht, nach Protesten aus der Branche zuerst wieder kurz vom Netz genommen. Jetzt nahm er damit am Protestsongcontest des Radiosenders FM4 teil.

Marcus Hinterberger sagt: "Ich wurde in Kommentaren unter dem Video darauf aufmerksam gemacht, dass ich es einreichen könnte. Die Jury hat ...