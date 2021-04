Jazz und Soul sind ihr Leben

Die 18-jährige Katharina Wieser peilt eine Karriere als Sängerin an. Der Grundstein wird im Musikum gelegt. Trotz Pandemie darf sie dort singen.

Katharina Wieser bezeichnet sich als eher schüchterne Person. "Früher hatte ich Probleme, vor Publikum aufzutreten", sagt die junge Musikerin. Heute sieht sie das anders. In einer Zeit, in der das halbe Land im Starmania-Fieber ist, könnte sich auch die 18-Jährige vorstellen, einmal an einer solchen Casting-Show teilzunehmen. Traumberuf Popstar?

Die Grundlagen dafür sammelt Katharina Wieser am Musikum. Dort ist sie seit vielen Jahren Schülerin. Zunächst spielte sie Geige. "Vor zwei Jahren habe ich dann umgesattelt und mich für ...