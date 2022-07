Unter dem Titel "Black & White Thinking" stellt Jedermann Lars Eidinger in der Leica Galerie Salzburg seine Fotografien aus. Eidinger betont: "Die Motive finde ich so vor. Ich inszeniere oder manipuliere sie nicht. Sie sind allgegenwärtig, aber wenn man sich ihnen verschließt, bleiben sie im Verborgenen." 150 Gäste feierten in Anwesenheit des Schauspielers und der Leica-Galerie-Chefin Karin Rehn-Kaufmann eine Vernissage am Donnerstabend. Zu sehen sind die Werke bis 10. September 2022.