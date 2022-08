Julia Haugeneder macht die Galerie Vonier zum Tauchbecken und Meereshafen

Die Ausstellung "Fender" ist zum Riechen, Schauen und Fühlen gemacht.

Es riecht nach Swimmingpool. Oder genauer: es reicht so - und es sieht auch so aus, als wäre die Galerie Vonier ein Becken, oder ein karibischer Meeresgrund, durch die man sich bewegen muss. Mitten in der Kunst von Julia Haugeneder steht man da. Und es liegt da auch tatsächlich eine Poolfolie, in Blau und in Türkis, so wie im Süden das Meer schimmert. Und über diesem Boden hängt, an Seilen wie auf einem Segelschiff, ein Himmel aus Plastik, ein Sonnensegel, ...