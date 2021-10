Kaprun: Historische Fotos werden erstmals veröffentlicht

Unter schwierigen Bedingungen hat Josef Rauch, der von 1914 bis 1938 Lehrer in Kaprun war, Hunderte großartige Fotos gemacht. Bis jetzt warteten sie in Archiven auf ihre Entdeckung.

Bevor die Kraftwerke und die Seilbahnen kamen und Wohlstand brachten, war Kaprun ein kleines, armes Dorf auf der Schattseite. Aus dieser Zeit gibt es einzigartige Dokumente, die bis jetzt nur wenige Menschen gesehen haben: die Fotos von Josef Rauch, der von 1914 bis 1938 Lehrer an der Kapruner Volksschule war. Rund 900 Glasplattennegative von Rauch sind erhalten. Etwa die Hälfte davon findet sich in einem vom Kaprun Museum herausgegebenen Bildband, der ab 21. Oktober in den Pinzgauer Buchhandlungen und im ...