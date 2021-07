Krönender Abschluss mit Gold

99 fleißige Musikum-Schüler stellten sich im Lungau der Herausforderung einer Leistungsbeurteilung in Bronze, Silber oder zum Abschluss in Gold. Die Querflötistinnen (im Bild von links) Sarah Aigner, Sophie Bernegger, Anna Maria Gruber und Maria Moser absolvierten ebenso wie Hannah Gürtler (Horn), Veronika Leitner (Gesang), Lukas Schlick (Trompete) und Kathrin Wieland (Querflöte) die Stufe Gold. Mit Schulschluss ging es für alle, fast 400 Musikum-Schüler im Lungau, in die wohlverdienten Ferien.