Kunstschaffende in Salzburg gründen eine digitale Oper

Im Lockdown kreierten drei Salzburger Kulturschaffende eine eigene Kunstform, die digitale Oper. Jetzt folgt die zweite Uraufführung.

In Zeiten des Lockdowns wanderten viele Künstler mit ihren Produktionen notgedrungenerweise ins Internet. Das ist besser als nichts - gerade im Musiktheater aber auch unbefriedigend, sagt Regisseur Konstantin Paul. "Eine Opernaufzeichnung wird irgendwann anstrengend, weil ohne das Liveerlebnis der Zauber fehlt", erklärt Paul. Das brachte ihn und seine Mitstreiter, den Dirigenten und BachWerkVokal-Gründer Gordon Safari sowie den Kostüm- und Bühnenbildner Michael Hofer-Lenz auf eine Idee. In einer Nacht- und Nebelaktion gründeten sie im Lockdown im April die Kammeroper Salzburg. Das Ziel: die Etablierung der digitalen Oper. Hierbei wird eine Aufführung nicht abgefilmt, sondern ähnlich einem Film eigens für das Netz produziert. Denn: "In der digitalen Welt ist vieles möglich, das auf der Bühne nicht geht", so Paul. Etwa Schnitt und Bildmanipulation. Durch filmische und grafische Elemente würde der Oper im Netz ihr Zauber zurückgegeben.

Neue Produktion: "Im Westen nichts Neues. Im Süden aber auch nicht."

Am 13. Februar, 19 Uhr, wird die Kammeroper Salzburg auf ihrem YouTube-Kanal ihre zweite Produktion uraufführen. "Im Westen nichts Neues. Im Süden aber auch nicht", titelt diese. Die Oper spielt im zeit- und endlosen Raum, nimmt Anleihen am absurden Theater. Zwei Individuen befinden sich in Isolation außerhalb der Welt, wissen nicht, was in dieser vorgeht. Philosophische Fragen werden verhandelt, gespickt mit Galgenhumor.

Gordon Safari komponierte zum Libretto von Konstantin Paul die Musik. Bach und Zeitgenössisches - wie passt das zusammen? "Ich sehe es als große Chance, nicht eindimensional zu werden", sagt Safari. Er tauchte ein in die elektronische Musik, kreierte Soundcollagen, komponierte Waves, verband diese mit Klassischem. Als Sänger verpflichtete er Electra Lochhead (Sopran) und Max Tavella (Bassbariton).

Die Uraufführung ihrer ersten digitalen Oper stieß auf positive Resonanz. Safari ist daher sicher: Im modernen Musiktheater liegt großes Potenzial. Noch arbeiten alle ehrenamtlich, geprobt wird aktuell in der Mittelschule des Diakonievereins. Kürzlich meldeten sie die Kammeroper Salzburg als Verein an. Man hoffe auf öffentliche Förderungen, erste Gespräche verliefen positiv, so Safari. Wenn wieder erlaubt, will der Verein auch im realen Raum aufführen - Eigenes und Repertoire aus dem 20. und 21. Jahrhundert.