Land Salzburg erhielt 923 Freikarten für die Salzburger Festspiele

Stadt und Land Salzburg stehen jährlich Hunderte Freikarten für die Festspiele zu. Genutzt wird davon aber nur ein Bruchteil. Für die KPÖ plus ist das eine "versteckte Subventionierung".

Das Land Salzburg legte offen, wie viele Freikarten für die Salzburger Festspiele jährlich in Anspruch genommen werden. Eine schriftliche Anfrage der KPÖ plus im Landtag förderte die Zahlen zutage. 2023 erhielt das Land demnach 923 Freikarten. In Anspruch genommen wurden ...