Lebendiges und friedliches Zeichen der Kaiviertler

Das Kaiviertelfest lockte Tausende Besucherinnen und Besucher in der Altstadt.

50.000 Besucherinnen und Besucher waren am Wochenende beim Kaiviertelfest in der Salzburger Altstadt, das gaben die Veranstalter am Sonntag bekannt. "Es war ein friedliches Familienfest ohne Ausschreitungen", sagt Veranstalter Hannes Schwenter. 6000 Besucherinnen und Besucher fanden auch am Sonntag den Weg ins Kaiviertel. "Wir haben einen Frühshoppen in Kooperation mit der Kirche veranstaltet." Zu Publikumsmagneten entwickelten sich ein Hubkran der Firma Palfinger, der Hunderten Besuchern einen besonderen Blick über die Altstadt ermöglichte, und die KTM-E-Balance-Bikes, die in einem Parcours getestet werden konnten. "Wir werden das Fest im nächsten Jahr wieder veranstalten", sagt Schwenter. Hunderte lauschten auch den DJ-Klängen von Dominik "Dude" Tamegger und der original Dudelsackmusik der Salzburg Rampant Lion Pipe Band.