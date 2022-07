Minerva Records: Ein Schallplattenladen schließt, eine Kulturinstitution geht verloren

Mit besonderen Schallplatten abseits des Mainstreams und Live-Veranstaltungen machten sie sich in Salzburg einen Namen. Minerva Records, das Schallplattengeschäft in der Schallmooser Hauptstraße, hat sich als wichtige Institution in der lokalen Kulturszene etabliert. Mit diesem Monat schließt das Geschäft nun nach sechs Jahren seine Türen. Es seien private Gründe gewesen, die zu dieser Entscheidung geführt hätten, sagt Jürgen Vonbank im Gespräch. Gemeinsam mit Irene Kafedarova hatte er seinen Traum, einen Treffpunkt für Musikbegeisterte in Salzburg zu schaffen, wahrgemacht. "Ein sehr ...