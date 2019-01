Monika Pichler mit Slavi-Soucek-Preis geehrt

Monika Pichler hat am Donnerstag im Traklhaus den Slavi-Soucek-Preis des Landes erhalten.

Kulturreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn überreichte die Auszeichnung und eröffnete die Druckgraphik-Ausstellung mit Werken der Preisträgerin und der Soucek-Stipendiatinnen Tina Greisberger und Pavla Czeinerová.

Benannt nach dem bekannten Maler und Grafiker, wird der mit 7000 Euro dotierte Slavi-Soucek-Preis alle drei Jahre an Salzburger Grafik-Künstlerinnen und -Künstler vergeben. In den Jahren dazwischen schreibt das Land mit 4000 Euro dotierte Soucek-Stipendien aus.

Pichler, 1961 in Hallein geboren, ist seit 1993 Vertragsassistentin und seit 2000 Professorin an der Universität für Gestaltung in Linz. Die Druckgraphik-Ausstellung ist bis 9. März 2019 im Traklhaus zu sehen.

