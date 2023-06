Neue Ausstellung am Marko-Feingold-Steg zeigt die Geschichte der jüdischen Überlebenden in Salzburg

Es ist die dritte Ausstellung seit dem Ableben von Marko Feingold im Herbst 2019. Sie rückt die jüdischen Displaced Persons ins Licht, für die in den Nachkriegsjahren Salzburg zur Durchgangsstation wurde. Das Müllner Bräu diente als Transitlager.

Zehava Zarchi (links) kam 1947 im Camp in der Riedenburgkaserne zur Welt.

Am Dienstag wurde die Ausstellung über die jüdischen Displaced Persons in Salzburg auf dem Marko-Feingold-Steg eröffnet.

Von links: Historiker und Kurator Albert Lichtblau, Hannes Sulzenbacher (Jüdisches Museum Wien), Hanna Feingold, Elie Rosen (Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg), Dagmar Aigner (Leiterin der Kulturabteilung) und Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) bei der Eröffnung der Ausstellung am Marko-Feingold-Steg.

Am 28. Mai hätte der ehemalige Präsident der Jüdischen Kultusgemeinde in Salzburg, Marko Feingold, seinen 110. Geburtstag gefeiert. Die neue Ausstellung auf dem ihm gewidmeten Marko-Feingold-Steg beleuchtet ein unbekanntes Kapitel in Salzburgs Nachkriegsgeschichte.

Schautafeln und kurze Texte, die Passantinnen und Passanten auch im Vorbeigehen lesen können, veranschaulichen die Geschichte der jüdischen Displaced Persons, für die Salzburg nach dem Krieg zur Zwischenstation auf dem Weg in neue Heimatländer wurde. Die meisten zog es nach Palästina oder in die USA.

