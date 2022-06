Neue Leitung für Salzburger Domquartier: Andrea Stockhammer neue Chefin

Die Kunsthistorikerin folgt auf Elisabeth Resmann.

Andrea Stockhammer wird Nachfolgerin von Elisabeth Resmann als Leiterin des Domquartiers in Salzburg. Dies wurde am Dienstagvormittag bekannt gegeben. Stockhammer wurde 1971 in Wien geboren. Sie studierte Kunstgeschichte an der Universität Wien. Danach war sie für Ausstellungen u. a. in der Österreichischen Galerie Belvedere und beim Land Niederösterreich tätig. Sie arbeitete in der Sammlung für Tapisserien und Paramente in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien. Von 2002 bis 2004 war sie als Kustodin am Liechtenstein Museum in Wien am Aufbau des neuen Museums beteiligt. Von 2006 bis 2010 arbeitete Stockhammer am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am interdisziplinären Projekt "Inschriftenlandschaften an der oberen Donau".

Im September 2010 wurde sie zur Direktorin des Landesmuseums Mainz bestellt. 2016 wechselte Stockhammer in das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz und betreute dort das Sekretariat für das Welterbe von Rheinland-Pfalz.