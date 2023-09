Neue Mieter in der Kommandantenvilla: 1000 Kisten Festspielgeschichte machen sich auf den Weg

Die Salzburger Festspiele bekamen am Freitag offiziell die Schlüssel der Kommandantenvilla überreicht. Der Umzug des großen Archivs steht jetzt bevor.

Es war ein jahrelanges Hin und Her um die Zukunft der geschichtsträchtigen Kommandantenvilla: Seit dem Auszug des städtischen Kindergartens stand sie leer. Der Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft (GSWB), die das Haus in Riedenburg gemeinsam mit der Kaserne erworben hatte, bekundeten verschiedene Einrichtungen ihr Interesse an der Villa. Vor einem Jahr hatten sich schließlich neue Mieter gefunden. Nach Sanierungsarbeiten darf der Salzburger Festspielfonds jetzt mit seinem Archiv einziehen.