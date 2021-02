Opern-Uraufführung aus Salzburg: Ein Nirgendwo aus klingenden Schnipseln

Die Kammeroper Salzburg zeigt ein neues Stück im Netz.

"Hier gibt es nichts zu sehen": Der gelernte Österreicher erschaudert ob dieser vielfach besetzten Phrase. In der neuesten Produktion der Kammeroper Salzburg, "Im Western nichts Neues. Im Süden aber auch nicht", spiegelt der Satz die Situation zweier Gestrandeter. Librettist Konstantin Paul und Komponist Gordon Safari setzen in ihrer zweiten gemeinsamen Digital Opera ein Pärchen im Nirgendwo aus - dank visueller Tricks sieht das aus wie in einem Videospiel aus den frühen Neunzigern. Dennoch macht das Digital-Experiment Spaß. Weil Pauls Libretto ...