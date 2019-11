Opernsänger Günther Groissböck im SN-Interview: "Der Tod? Ich bin da ziemlich angstfrei"

Bayreuths neuer Wotan Günther Groissböck singt in Salzburg Lieder von Liebe und Tod.

"O Tod, wie bitter bist du", heißt es im dritten der "Vier ernsten Gesänge" von Johannes Brahms. Der Liederzyklus wirkt wie für die Zeit um Allerheiligen und Allerseelen geschaffen. "Es ist Zufall, dass ich ausgerechnet an diesem Wochenende mit diesem Programm in Salzburg gastiere", sagt Günther Groissböck im SN-Gespräch. "Aber der Termin ist perfekt."

Die "Vier ernsten Gesänge" bilden nicht nur den Auftakt des Liederabends von Günther Groissböck am Sonntag im Großen Saal des Mozarteums, sie stehen auch im Zentrum der aktuellen CD "Herz-Tod". Etwas "Dogmatisch-Biblisches" hätten diese Lieder, führt der gebürtige Niederösterreicher aus: "Sie sind der Grundpfeiler für die ganze emotionale Reise, die wir an diesem Abend unternehmen."

Seit seiner frühen Kindheit sei er mit dem Tod konfrontiert gewesen, sagt Groissböck. Sein Vater starb, als er gerade einmal dreieinhalb Jahre war. "Und dennoch hat mich diese Realität auch von klein auf fasziniert. Es ist eine unkomplizierte, intensive Beschäftigung mit der Unabänderlichkeit. Ich bin da ziemlich angstfrei."

Auch im Lieblingswerk des 43-Jährigen, "Tristan und Isolde", lägen "Liebe und Tod sehr nahe beieinander". Eine Nähe zu den Werken Richard Wagners kann man dem Österreicher mit der ebenso markanten wie geschmeidigen Bass-Stimme nicht absprechen: Kaum eine Wagner-Rolle seines Fachs scheint Günther Groissböck nicht an den großen Opernhäusern dieser Welt gesungen zu haben, allein in der Vorsaison war er als Heinrich der Vogler und Gurnemanz in Berlin sowie als Fasolt und Hunding in New York im Einsatz. "Ich war bislang allein an zwölf Produktionen des ,Rings' beteiligt", rechnet er vor.

Im kommenden Sommer steht die bisherige Krönung bevor: Günther Groissböck singt den Wotan bei den Bayreuther Festspielen - und ist damit an dreien der vier Teile der "Ring"-Neuproduktion beteiligt. "Der Wotan ist der Mount Everest", sagt der Sänger und bleibt in der Bergsteigersprache: "Die Frage ist, wie geht es einem mit dem Sauerstoff in der Todeszone?" Eine weitere Herausforderung sei die ständige Präsenz des Göttervaters auf der Bühne, "du musst eigentlich die ganze Oper können und kennen."

Ein derart forderndes Rollendebüt ist auch für den Bayreuth-Routinier eine spezielle Situation. Mit Regisseur Valentin Schwarz, einem hochgehandelten jungen Landsmann, habe er sich in Wien bereits zu Gesprächen getroffen. "Ich will so früh wie möglich über seine konzeptionellen Ideen Bescheid wissen, damit ich mich in meine Rolle hineinfallen lassen kann."

Insgesamt elf Mal hat Groissböck die kräfteraubende Partie zu bewältigen. Da bleibt - wie so oft - keine Zeit für die Salzburger Festspiele. Dort hat Günther Groissböck 2014 und 2015 als Ochs von Lerchenau im "Rosenkavalier" Maßstäbe gesetzt. Einer Doppelbelastung zweier szenischer Produktionen würde er sich natürlich nicht aussetzen, aber konzertante Einsätze oder Liederabende im Festspielsommer wären durchaus möglich. "Es ist aber leider nie wieder eine Einladung gekommen", wirft Groissböck ein. Für die Osterfestspiele Salzburg 2020 wiederum sei er als Großinquisitor im "Don Carlo" angefragt gewesen, sei aber bereits zeitgleich im "Lohengrin" in Barcelona gebucht.

Der Auftakt zur neu geschaffenen Reihe von Liederabenden in der Stiftung Mozarteum bietet somit eine seltene Gelegenheit, den Bass in Salzburg zu erleben - und das in der intimsten Form der Vokalmusik. "Der Grad der Nacktheit, sowohl seelisch als auch vokal, ist ein ganz anderer", schwärmt der Publikumsliebling über diese Gattung. "Es ist so ehrlich. Man zahlt in bar, es gibt keine vokalen Bitcoins. Dadurch ist es besonders faszinierend."

Mit dem Bayern Gerold Huber hat er einen der renommiertesten Liedbegleiter unserer Zeit an seiner Seite, seit dem ersten gemeinsamen Liederabend 2014 habe sich "eine richtig tolle Beziehung" ergeben. Obwohl er auch mit anderen Größen wie Malcolm Martineau oder Julius Drake zusammenarbeite, sei "mit Gerold die Art der Vertrautheit schon großartig". Sorgen macht sich Günther Groissböck nur um die Gattung selbst: "Dieses Genre ist leider sehr schwer zu verkaufen." Dabei sei diese "unmittelbare Art der Kunstform es wirklich wert, sich darauf einzulassen. Kein Kostüm, kein großes Spektakel: Man muss sich nur hinsetzen und zuhören."



Liederabend: "Herz-Tod", Günther Groissböck, Gerold Huber. Salzburg, Stiftung Mozarteum, Großer Saal, 3. November, 18 Uhr.