Pensionierter Lehrer übersetzte Goethes "Osterspaziergang" ins Lungauerische

Ein pensionierter Lehrer wagte einen mutigen Versuch. Beim berühmten Dichter hat er sich vorab jedenfalls entschuldigt.

"Unsere Mundart vermittelt uns nicht nur Heimatgefühl, sie ist auch lautmalerisch viel differenzierter als die deutsche Schriftsprache", behauptet Reinfried Schröcker. Über viele Jahre hat der pensionierte Deutschlehrer an der Mittelschule in St. Margarethen deshalb immer wieder das Lungauerische in den Unterricht miteinbezogen. Einmal hat er sich mit einer vierten Klasse mit "Faust", dem berühmten Werk von Johann Wolfgang von Goethe, und hier ganz speziell mit dem "Osterspaziergang" beschäftigt.

"Wie wäre es denn, wenn wir versuchen würden, diesen Text ...