Pfarrkirche Saalfelden: Die Orgel ist nach einem Jahr wieder da

Zehntausende Teile hat die Orgel in der Pfarrkirche Saalfelden. Der Wiederaufbau nach der Sanierung in Deutschland dauert etwa vier Wochen.

Im August 2020 hat der Stuttgarter Orgelbaumeister Tilman Trefz das, was von der in den 1860er-Jahren von Johann Nepomuk Mauracher in der Pfarrkirche Saalfelden errichteten Orgel noch brauchbar war, in seine Werkstatt mitgenommen. Derzeit baut er die zum Teil restaurierte und zum Teil neu gefertigte Orgel wieder auf. Rund vier Wochen dauert das.

Ende August ist der Orgelbaumeister mit zwei Mitarbeitern, einem Lkw mit Anhänger und rund sechs Tonnen Material in Saalfelden angelangt. Zehn Freiwillige aus der Pfarre ...