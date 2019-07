Nach sieben Tagen hat Sopranistin Natalia Ushakova ihre Liebe geheiratet und ist in Österreich geblieben. Weltweit viel unterwegs, fehlte ein Konzert in Salzburg in ihrem Lebenslauf - bisher.

Natalia Ushakovas Blick schweift über die Salzburger Berge. "Österreich ist wie ein kleines Russland. Es gibt Wälder, Berge, Birken, Steinpilze, schöne Frauen und Männer", sagt die gebürtige St. Petersburgerin mit einem liebevollen Blick zu ihrem Mann. Kennengelernt hat sie Reiner ...