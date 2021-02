Premiere von "Cinderella" als Stream: Wunderkind schreibt Oper für Salzburg

Alma Deutscher arbeitet an einem Auftragswerk für das Landestheater. SN-Leser können ihre Neufassung von "Cinderella" exklusiv streamen.

Eine Vollwaise wird von Stiefmutter und -schwestern gemobbt. So weit, so schlecht. Als sich ein Prinz in das Mädchen verliebt, wendet sich das Blatt. Alma Deutscher hat den Märchenstoff in ihrer Oper "Cinderella" entscheidend variiert: Denn der Prinz erkennt seine Traumfrau anhand einer Melodie - und nicht eines verlorenen Schuhs - wieder.

Das Werk ist erstaunlich, handelt es sich doch um ein abendfüllendes Stück einer 10-Jährigen. 2015 hat Alma Deutscher "Cinderella" erstmals in Israel präsentiert, für die Neufassung ...