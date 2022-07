Rundgang durch Hallein macht 151 Jahre Bildhauerkunst erlebbar

Bis 25. August sind im Ziegelstadel, in der Alten Saline, im kunstraum pro arte, in der Galerie Schloss Wiespach und in der HTL Hallein 250 Werke von knapp 80 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Highlight ist die Ausstellung von Gilbert & George im Keltenmuseum.

Am Freitagabend wurde die Ausstellung 151 Jahre Bildhauerstadt Hallein im Ziegelstadel feierlich eröffnet. Viele der 78 Künstlerinnen und Künstler, deren Werke an mehreren Orten in der Stadt zu sehen sind, waren zur Eröffnung angereist. Die Ausstellung diene auch dazu, Bildhauer und Künstler, die hier in Hallein gewirkt hätten, dem Vergessen zu entreißen, betonte Mitorganisator Peter Thuswaldner. Gezeigt werden Werke heimischer Bildhauergrößen von Jakob Adlhart bis zu Josef Zenzmaier. Die Schau ist zugleich ein Eintauchen in die Geschichte der ...