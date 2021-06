Saalfelden: Davidsharfe soll an das Lager erinnern

Der israelische Bildhauer Moshe Frumin war als Bub im Lager Givat Avoda in Saalfelden. 75 Jahre später stellt er dort ein Werk auf.

Vor der Wallnerkaserne in Saalfelden wird am Freitag, den 25. Juni, eine besondere Skulptur von einem besonderen Künstler eingeweiht. Die Davidsharfe ist ein Symbol der Versöhnung und des Trosts und soll an das Lager Givat Avoda erinnern, das nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kaserne errichtet wurde. Tausende heimatlose Juden waren hier untergebracht. Viele von ihnen flüchteten dann, organisiert von Marko Feingold, zu Fuß auf dem beschwerlichen Weg über den Krimmler Tauern nach Italien und weiter nach Palästina. An diese ...