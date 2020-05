Humphrey Bogart in Casablanca auf dem Flugfeld? Das könnte im Sommer in Salzburg passieren, wenn am Flugplatz ein Autokino öffnet.

SN/autokinosalzburg,at/ap