Salzburg: In der Neuen Residenz sind die Bagger aufgefahren

Mitten im Herzen der Salzburger Altstadt entsteht eine weitere Attraktion der heimischen Museumslandschaft. In der Neuen Residenz wird zukünftig neben dem Salzburg Museum auch eine Dependance des Wiener Belvedere zu finden sein. Vorbereitend starteten vor kurzem die nötigen archäologischen Grabungen.

In der Neuen Residenz finden derzeit archäologische Grabungen statt.

Der Großteil der zusätzlichen 1.300 Quadratmeter Ausstellungsfläche und die Verbindung zwischen dem Salzburg Museum und dem neuen Belvedere Salzburg werden unterirdisch unter einem Innenhof der Neuen Residenz geschaffen. In einem ersten Schritt der Umsetzung des Projekts starteten am 25. September daher die in der Altstadt vorab nötigen archäologischen Grabungen.

Vorarbeiten bis Mitte 2024

Gunther Schwaiger, der zuständige Projektentwickler für das Land, informiert: "Die Grabungen laufen voraussichtlich bis Mitte 2024, die tatsächliche Dauer hängt aber natürlich davon ab, ob wertvolle Funde durch die archäologische Begleitung der Tiefbauarbeiten zu Tage kommen. Unsere Baustelle ist ausschließlich vor der Post und dem ehemaligen Panorama-Museum in Richtung Residenzplatz eingerichtet und mit den naheliegenden Arbeiten der Stadt Salzburg und der Netzbetreiber gut abgestimmt. Auch Veranstalter aus dem unmittelbaren Umfeld wurden einbezogen."

Museumsbetrieb bis Ende Oktober

Der Standort Neue Residenz des Salzburg Museum - einer von insgesamt acht - wird ab 30. Oktober bis zur Fertigstellung der Umbauarbeiten vorübergehend die Türen schließen. "Teile der Sammlung werden jedoch ab 2024 unter dem Motto "Gastspiel" in Stadt und Land Salzburg gezeigt. Alle anderen Standorte des Salzburg Museum bleiben weiter geöffnet", informiert Direktor Martin Hochleitner.

Weitere Einrichtungen bleiben zugänglich

Abgesehen vom Salzburg Museum bleiben über den Oktober hinaus alle anderen Einrichtungen, die sich in der Neuen Residenz befinden, weiterhin öffentlich zugänglich. Das gilt sowohl für die Post, die im nahegelegenen Posthof den Betrieb aufrechterhält, als auch für das Heimatwerk und das Café MUS.