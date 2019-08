Salzburger Advent trauert um Albert Reiterer

"Mit Albert Reiterer haben wir einen vielseitig begabten Musiker und Komponisten verloren - für den Salzburger Advent war er der Hauptkomponist", sagt Salzburger Advent-Gründer Erich Holzmann.

29 Jahre war der Salzburger Rechtsanwalt und Musiker Albert Reiterer eng mit dem Salzburger Advent in der Andräkirche verbunden. Am Donnerstag ist er verstorben. Reiterer wurde 56 Jahre alt. Besuchern wie Salzburgern war Albert Reiterer als Gründungsmitglied, Hauptkomponist und musikalischer Leiter des Salzburger Advent bekannt.

Mehr als 150 adventliche Werke entstammen seiner Feder seit der Gründung des Salzburger Advent im Jahr 1991. Der geniale Multiinstrumentalist war Mitglied in den Ensembles "Salzburger Gitarrentrio", "Reiterer Vocalensemble", Männerviergesang "Viergspann" und spielte in verschiedenen Bands alle Genres von Volksmusik bis Country und Klassik. Für sein künstlerisches Wirken erhielt er das Große Verdienstzeichen des Landes Salzburg für Kultur in Gold. Obwohl hauptberuflich als anerkannter Rechtsanwalt tätig, galt Reiterers Lebensliebe stets seiner Musik.

Quelle: SN