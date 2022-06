Salzburger Domquartier: Andrea Stockhammer ist die neue Chefin

Andrea Stockhammer ist eine Kunsthistorikerin mit Managementqualitäten. Sie übernimmt das Domquartier "in einer sehr dynamischen Phase".

Sie bringt viel Erfahrung im Managen von Projekten mit, bei denen die Interessen unterschiedlicher Partner auf einen Nenner gebracht werden müssen. Zuletzt war Andrea Stockhammer im Kulturministerium des deutschen Bundeslands Rheinland-Pfalz etwa auch für die Umsetzung der Unesco-Welterberichtlinien zuständig. Und allein an einem transnationalen Welterbeantrag für den Titel "Bedeutende Kurstädte Europas", den sie mitbetreute, seien elf Nationen und sieben Städte beteiligt gewesen, berichtete die 51-jährige Wiener Kunsthistorikerin am Dienstag in Salzburg.

Komplexes Aufgabengebiet mit vielen Akteuren

...