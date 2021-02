Slogan auf dem Salzburger Rathaus: Künstlerin will aufrütteln

Seit Mittwochvormittag sorgt auf dem eingerüsteten Rathaus in der Salzburger Altstadt ein feministischer Slogan in pinken Lettern für Aufsehen. Die bestickte Staubschutzplane bietet auch Stoff für Diskussion.

Gemeinsam mit den Bauarbeitern klettert die Tiroler Künstlerin Katharina Cibulka auf dem Baugerüst am Salzburger Rathaus herum. Ungeahnte Hindernisse sind ihrer Kunstinstallation in die Quere gekommen: Mehrere Obusleitungen sind in der Fassade verankert und verhindern, dass die 255 Quadratmeter große, mit Lettern aus pinkem Tüll und Kabelbindern bestickte Staubschutzplane in einem Stück ausgerollt werden kann.

Die Stoffbahnen müssen an zwei Stellen aufgeschnitten und wieder zusammengenäht werden, um die Botschaft lesbar zu machen. Cibulka nimmt es mit Humor: "Die ...