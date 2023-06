Speed Limit: "Wir werden sie fordern. Die Leute sollen schwitzen."

Die Salzburger Hard Rock Band ist nach sechs Jahren mit einem neuen Album zurück.

Melodische Gitarrenriffs, vierstimmiger Gesang und ein Schlagzeug, dass einen vorwärtstreibt: Die Salzburger Melodic-Metal Band Speed Limit kehrt am Samstag, 17. Juni um 20 Uhr nach vier Jahren Bühnenabstinenz ins Rockhouse zurück und hat ihr neues Album "Cut A Long Story Short" mit im Gepäck.

Fast 40 Jahre Salzburger Hard Rock

Die Band schaut mittlerweile auf eine fast 40-jährige Bandgeschichte zurück. 1984 in seiner bis heute bestehenden musikalischen Form gegründet, nahmen sie schon zwei Jahre später die erste Platte in Eigenregie in Seekirchen am Wallersee auf, die als Rarität auf den heutigen Plattensammlermärkten bis zu 500 Euro erzielt. 1988 landeten sie mit dem Hit "Lady" auch in den internationalen Charts. Nach einer Pause kehrten sie 2008 zurück und bekamen prompt eine Support-Anfrage der britischen Kultband Nazareth mit denen die Salzburger Urgesteine unter anderem im Gusswerk erlebbar waren.

Neues Album in bewährter Speed Limit-Manier

Erst kürzlich veröffentlichte die aus Schlagzeuger und Sänger Hannes Vordermeyer, Gitarristen Joe Eder, Gitarristen Chris Angerer und Bassisten Chris Pawlak bestehende Band ihre erste Singleauskopplung aus dem neu erscheinenden Album bei diversen digitalen Musikanbietern und schaffte es innerhalb von zwei Wochen auf 28.300 Clicks bei Spotify und über 55.000 Clicks bei Youtube. "Unser neues Label geht stark in die Digitalschiene, was ein großer Vorteil ist", erklärt Eder. Das passende Musikvideo auf der Festspielbühne auf der Halleiner Pernerinsel wurde vom Halleiner Videokünstler Walter Fanninger produziert. Der aus Joe Eders Feder stammende Song erntet bisher super Kritiken. Das Album produzierte Speed Limit selbst, gemischt wurde im Studio von Joe Eder in Liefering. Die abschließende Mastering vollzog der bekannte deutsche Gramy Nominee 2023 und Mastering-Profi Christoph Stickel. Speed Limit ist sich seit seinen Anfängen musikalisch treu geblieben, was auch oft bekrittelt wird. "Das ist eine unbewusste Sache," erklärt der Gitarrist. "Wir schreiben unsere Songs miteinander und haben auch eine bandinterne Qualitätskontrolle", man mache einfach das, was man kann. Das neue Album "Cut A Long Story Short" ist für Eder die Essenz der Bandgeschichte. "Wir haben eine lange Geschichte und das ist das Wichtigste. Ihr hört auf dem Album, was wir sind."

Energie, Schweiß und eine "extrem gute Lichtshow" beim Release-Konzert

Beim kommenden Konzert können sich die Zuschauenden nach Joe Eder auf viel Energie, treibende Gitarrenriffs, vierstimmigen Gesang und eine "extrem gute Lichtshow" freuen. "Wir werden sie fordern. Die Leute sollen schwitzen. Das Wichtigste sind uns die Personen, die hinterher sagen: "Es war wieder klasse und ich bin so ausgelaugt, ich muss mich erstmal hinsetzen und was trinken"", schließt Joe Eder gut gelaunt.