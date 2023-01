Testen Sie Ihr Wissen über Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart kam am 27. Jänner 1756 um acht Uhr abends in Salzburg in der Getreidegasse 9 zur Welt. Anlässlich seines Geburtstags hat SN-Redakteurin Barbara Haimerl Mozarts Geburtshaus in der Salzburger Altstadt besucht und danach ein Quiz mit Fragen über das Leben und Wirken des berühmten Komponisten erstellt.

SN/dpa/andy bernhaut Undatierte Aufnahme eines Porträts in Öl von Wolfgang Amadeus Mozart.

