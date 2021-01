Theaterprojekt zur Flüchtlingskrise am Salzburger Landestheater: "Wir blicken in den Abgrund"

Von der Hilfsbereitschaft der Österreicher im Herbst 2015 bis zur Ablehnung, Kinder aus Moria aufzunehmen: Wie konnte es so weit kommen? Ein Theaterprojekt setzt sich damit auseinander.

Im September 2015 bildete sich eine Welle der Hilfsbereitschaft, als Tausende Geflüchtete am Salzburger Hauptbahnhof strandeten. Der deutsche Regisseur Nuran David Calis beschäftigt sich am Salzburger Landestheater mit den Ereignissen von damals und ihren Auswirkungen. Das dokumentarische Theaterprojekt "#ersthelfer #firstaid" feiert am Samstag Uraufführung als Livestream.

Einer Umfrage zufolge ist die Hälfte der Bevölkerung dagegen, dass Österreich Geflüchtete aufnimmt. Was ist zwischen 2015 und 2021 passiert? Nuran Calis: Wir haben die Narrative an Menschen abgegeben, die uns Angst machen. Kein ...