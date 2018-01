Thorsten Sadowsky: Neuer Direktor will Museum der Moderne näher zu den Menschen bringen

Der 56-Jährige präsentierte am Mittwoch erstmals seine Ziele und Visionen.

Ab 1. September 2018 übernimmt Thorsten Sadowsky (56) die Geschäftsführung des Museum der Moderne Salzburg. Als künftiger Direktor präsentierte er am Mittwoch bei einem Informationsgespräch mit Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn seine Visionen.

Insgesamt hatten sich 42 Personen um die Stelle beworben. Zum ersten Hearing wurden 16 Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen, daraus ergab sich eine Shortlist von vier Männern und drei Frauen.

Thorsten Sadowsky und seine Pläne hätten überzeugt, sagt Landesrat Heinrich Schellhorn. "Er will ein publikumsnahes Museum schaffen. Mir ist es wichtig, das Museum vom Berg herunterzuholen und näher an die Menschen heranzubringen." Mit Thorsten Sadowsky bekomme das Museum der Moderne Salzburg einen namhaften und international erfahrenen Museumsleiter und Kurator. Sadowsky wird Sabine Breitwieser ablösen.

Schwerpunkt Kunst- und Kulturvermittlung

Thorsten Sadowsky, der bis zu seinem Dienstantritt in Salzburg das Kirchner Museum in Davos in der Schweiz leitet, erklärte seine Vorhaben: "Mein Schwerpunkt liegt bei einer erfolgreichen Kunst- und Kulturvermittlung. Auch in Salzburg möchte ich mich stark auf die Vermittlung konzentrieren, um Interesse, Verständnis, Neugier und Emotionen zu wecken. Für mich ist dies eine der wichtigsten Aufgaben eines Museums."



Ausstellungen für Salzburg und für das Publikum

Sadowsky zielt auch darauf ab, dass das Museum der Moderne eine stärkere Resonanz aus der Bevölkerung erfährt, die er mit neuen Ausstellungsideen erreichen will. "In meiner Vision entfaltet sich im Museum der Moderne Salzburg ein breites Spektrum von Ausstellungen, das von Positionen der klassischen Moderne über Konzeptkunst, Licht- und Klangkunst bis hin zur Medienkunst und zu aktuellen Positionen außereuropäischer Kunst reicht", so Sadowsky.

Das Profil Salzburgs als Kultur- und Festspielstadt erfordere darüber hinaus ein Ausstellungsprogramm im Museum der Moderne Salzburg, das Synergien mit dem Theater, der Oper und konzertanten Formaten enthalte. "Mit Einzel- und Gruppenausstellungen, lokalen, nationalen und internationalen Kooperationen und Projekten sowie mit Künstlergesprächen, Vorträgen, Musikveranstaltungen und Aktionen möchte ich ein breites Publikum ansprechen und nicht zuletzt auch mehr junge Menschen gewinnen."



Vernetzung und spektakuläre Ausstellungen

Sadowsky möchte zudem das Museum der Moderne Salzburg wie auch das dazugehörige Rupertinum mit den lokalen und internationalen Kunstinstitutionen und Veranstaltungsformaten enger vernetzen und gemeinsame Schnittstellen nutzen. "Ich möchte eine noch stärkere Positionierung des Hauses auf dem Mönchsberg durch spektakuläre Installationen sowie internationale Ausstellungen erreichen. Das Museum der Moderne Salzburg ist ein idealer Ausstellungsort für Künstlerinnen und Künstler, die mit einem Hang zum theatralischen Gesamtkunstwerk große Räume bespielen können", sagte Sadowsky.



Sammlungen und Leitbild

Außerdem möchte Sadowsky das Sammlungsprofil schärfen und gemeinsam mit den Mitarbeitern das Leitbild für das Museum der Moderne am Mönchsberg und für das Rupertinum erarbeiten. "Generell möchte ich die Idee eines offenen, transparenten Museums weiterentwickeln. Direktoren kommen und gehen. Wichtig ist, dass das Museum ein erkennbares und bleibendes Profil hat. Ich möchte die fotografische Sammlung des Bundes verstärkt präsentieren und mit den eigenen Beständen des Hauses verknüpfen. Die bedeutende Sammlung der Generali ermöglicht uns außerdem die Konzeption von spannenden Ausstellungen", so Sadowsky.

Abschließend betonen Schellhorn und Sadowsky, dass sie großen Respekt vor den kuratorischen Leistungen der bisherigen Direktorinnen und Direktoren haben. Um ein Museum erfolgreich in die Zukunft zu führen, müsse das Publikum stärker in den Fokus gerückt und viel Engagement in die Kunstvermittlung gelegt werden. "Auch ein Museum am Berg muss ganz nah bei den Menschen und im Leben verankert sein", so Schellhorn abschließend.

