Vom Belvedere auf den Mönchsberg: Harald Krejci wird Direktor des Museums der Moderne

Der 52-jährige Kunsthistoriker übernimmt ab 1. Jänner 2023 die Geschäftsführung. Die Besetzung war notwendig geworden, nachdem Thorsten Sadowksy vorzeitig seinen Abschied erklärt hatte.

24 Personen hatten sich um die Nachfolge von Thorsten Sadowsky als Direktor des Museums der Moderne Salzburg beworben. Am Sonntag gab das Land Salzburg die Neubesetzung bekannt: Harald Krecji wird ab 1. Jänner 2023 die Geschäftsführung des Salzburger Museums übernehmen. Eine Expertenjury habe nach dem Hearing eine einhellige Entscheidung getroffen, heißt es in einer Aussendung. Der 52-jährige wird von seiner bisherigen Position als Chefkurator am Belvedere in Wien nach Salzburg wechseln. Er sei ein "erfahrener Profi", der neben kuratorischer Expertise und Führungserfahrung auch Visionen und Ideen für ein zukunftsfähiges Museum" mitbringe, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), der auch den Vorsitz in der Bestellungsjury übernommen hatte.

In einer ersten Stellungnahme sagte Krejci, er freue sich auf eine "neue, spannende Aufgabe" und auf die Möglichkeit, in Salzburg seine "Erfahrungen für die wesentliche Weiterentwicklung des Museums der Moderne einbringen zu können". Krejci war auch an der kuratorischen Planung für die Dependance des Belvedere in Salzburg beteiligt, die bis 2026 auf dem Areal des Salzburg Museums entstehen soll. Die Sammlung der Generali Foundation, die als Dauerleihgabe im Museum der Moderne verwahrt wird, habe er ebenfalls "seit ihrer Gründung" begleitet, heißt es in der Aussendung des Landes.

In seiner Bewerbung habe Harald Krejci mit "Plänen für die Stärkung der Sammlung, der Digitalität und Digitalisierung" sowie für eine nachhaltige Entwicklung überzeugt, teilte Aufsichtsratsvorsitzende Brigitta Pallauf mit. Mittels Kooperationen und Netzwerken könne er das Museum zu einem "kommunikativen Ort mit internationaler Reichweite" machen. Als "fachmännischer Geschäftsführer" werde Krejci ab 2023 in Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Direktorin Friedrun Schwanzer und dem Team das Museum leiten.