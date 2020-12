Weltmeistertitel im Tanzen: Abersee und Rauris feiern ihre jungen Champions

Rosalie Laimer und Clara Loitfellner siegten beim Weltfinale Dance-Star - wegen Corona tanzten sie nicht auf der Bühne, sondern vor der Kamera.

"Natürlich sind wir überaus stolz, dass unsere Rosi das geschafft hat", sagt Vater Sepp Laimer. Am vergangenen Samstag sei ein Autokonvoi mit Transparenten und Luftballons bei ihrem Anwesen in St. Gilgen-Abersee vorbeigefahren, um so der 15-Jährigen zu gratulieren. Ein Fest habe es coronabedingt nicht gegeben, so der Vater. Es werde wohl nachgeholt.

Rosalie Laimer hatte die internationale Jury in ihrer Kategorie "Open Juniors" mit einem ausdrucksvollen Solotanz überzeugt. "Es ist ein zweiminütiger Tanz, unterlegt mit Musik und Text, ...