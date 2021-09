Wiederkehr mit kräftiger Stimme

Um die Zukunft des Pongauer Hahns schien es eine Zeit lang nicht gut bestellt, nun zeigte er sich im Kongresshaus voller Vitalität und in strahlend frischem Gefieder wieder.

Der Auerhahn ist sehr scheu und stellt große Anforderungen an seine Umgebung, weiß das Online-Lexikon. Er ist deshalb vielerorts am Verschwinden und in Mitteleuropa nur mehr selten anzutreffen, heißt es da weiter. In St. Johann scheint sein Fortbestand aber gesichert, denn am vergangenen Freitag gab der Pongauer Hahn im Kongresshaus ein gar nicht zu überhörendes Lebenszeichen von sich.

Rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum wurde der Volksmusikpreis nach dreijähriger Pause wieder ausgetragen. Ein neu konstituierter Verein unter Federführung von LR ...