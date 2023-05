13 Frauen und 23 Männer: So sieht der neue Salzburger Landtag aus

So dürfte das Landesparlament mit 36 Abgeordneten künftig aussehen. Über die Landesregierung verhandeln ÖVP und FPÖ zwar noch, doch die Regierungsmitglieder dürften so gut wie feststehen.

Am 14. Juni konstituiert sich der neue Salzburger Landtag. Wer für die Parteien in den Landtag einzieht, ist fast fix. Die 36 Mandate teilen sich wie folgt auf: 12 ÖVP, 10 FPÖ, 7 SPÖ, 4 KPÖ plus und 3 Grüne. Als wahrscheinlich, aber aufgrund der laufenden Koalitionsverhandlungen noch nicht ganz sicher, gilt die Zusammensetzung der siebenköpfigen Landesregierung. Auch bei den zwei Landtagspräsidenten kann es noch Änderungen geben. Der Landtag entsendet zudem vier Bundesräte: Die ÖVP (Andrea Eder-Gitschthaler, Silvester Gfrerer) und die FPÖ (Marlies Doppler, vormals Steiner-Wieser) belassen ihre bisherigen Mandatare in der Länderkammer. Bei der SPÖ kehrt Michael Wanner zurück in den Bundesrat - er tauscht quasi den Platz mit dem neuen SPÖ-Klubchef David Egger.