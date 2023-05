Aufsichtsräte und Jobs: Wo die FPÖ in Salzburg künftig mitmischen wird

Mit der Bildung einer schwarz-blauen Regierung geht auch eine Neubesetzung bei diversen Aufsichtsräten einher. Allein das Land entsendet rund 85 Aufsichtsräte. Was wird nun aus der Forderung der Freiheitlichen im Wahlkampf, dass Politiker in Aufsichtsräten nichts zu suchen haben?

ÖVP und FPÖ verhandeln seit Donnerstag über ein gemeinsames Arbeitsprogramm und die Bildung einer Koalition. Dem Vernehmen nach wurde am Donnerstag über die Präambel des Koalitionsvertrages gesprochen. Wie man hört, soll es kein Coronakapitel wie in Niederösterreich geworden sein, sondern ein gemeinsames Bekenntnis zu einem weltoffenen Salzburg.

So ein Machtwechsel auf Landesebene bringt aber auch ein großes Sesselrücken mit sich, denn es stehen Neubesetzungen in Aufsichtsräten und diversen Gremien an. Erstmals werden die Freiheitlichen nun in der Lage ...