Letzter Schlagabtausch und ein eindringlicher Appell im Salzburger Landtag

Von "Trauerspiel" bis "Zweckehe": Politisch ging es am Mittwoch noch einmal um die Regierungsbilanz, leistbares Wohnen und die Salzburg AG. Dass eine schwarz-blaue Koalition nach der Salzburger Landtagswahl sehr wahrscheinlich ist, diesen Eindruck konnte man nicht gewinnen. Im Gegenteil. Von Harmonie zwischen ÖVP und FPÖ fehlt jede Spur.

Einmal geht's noch, hieß es am Mittwoch im Salzburger Landtag. Nach einem Gruppenfoto im Chiemseehof schritten 36 Abgeordnete und sieben Regierungsmitglieder zur letzten Landtagssitzung vor der Landtagswahl am 23. April. ÖVP-Abg. Josef Schöchl hatte wie üblich seine stets tierische Krawatte in der Früh mit Bedacht ausgewählt - diesmal waren es Bienen, weil die Abgeordneten in den vergangenen fünf Jahren ja sehr fleißig gewesen seien.

Etwas wortkarg vor der Sitzung waren nur die SPÖ-Abgeordneten. Auf die Frage der ...