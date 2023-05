Nach anonymer Anzeige: Keine Ermittlungen gegen Neos Salzburg

Der unabhängige Parteien-Transparenz-Senat sieht keine Veranlassung für weitere Schritte. Die Vorwürfe, die in anonymen Schreiben mitten im Wahlkampf erhoben worden sind, seien ein schmutziges Manöver gewesen, heißt es von den Neos.

Die Neos-Parteiführung in Salzburg sah sich im März mit anonymen Anschuldigungen konfrontiert. Die Vorwürfe gingen ins Leere.

Zwei anonyme Schreiben wurde Anfang März an mehrere Salzburger Medien geschickt. Darin wurde geschildert, dass die Neos in Salzburg mehrmals gegen die Bestimmungen der Richtlinien der Partei- bzw. Klubförderung verstoßen hätten. Der oder die anonymen Schreiber haben deshalb auch eine Anzeige an den unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat übermittelt. Die Neos reagierten im April mit einer umfassenden Stellungnahme darauf.

"Das hat Wahlkampf negativ beeinflusst"

Am Donnerstag teilten die Neos nun mit, dass der Parteien-Transparenz-Senat kein Anlass für ein Tätigwerden ...