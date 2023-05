Salzburger FPÖ stellt Weichen für Regierungsbeteiligung

Der Landesparteivorstand beschloss am Dienstagabend die Aufnahme der Verhandlungen über eine Koalition mit der ÖVP. Auch Personalentscheidungen wurden getroffen.

"Wir sind angetreten, um Verantwortung zu übernehmen. Es freut uns, dass auch die ÖVP eingesehen hat, dass der Wählerwille zu akzeptieren ist." So reagierte FPÖ-Chefin Marlene Svazek auf die Entscheidung des ÖVP-Präsidiums am Dienstag, ausschließlich mit den Freiheitlichen in Koalitionsverhandlungen einzutreten.

Noch am Abend stellte die Partei erste Weichen für eine Regierungsbeteiligung: Der Landesparteivorstand fällte in der Parteizentrale am Ginzkeyplatz in Salzburg formell den Beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen. "Wir werden den Wahlkampf reflektieren und schauen, wer welches ...