Warum die Salzburger Grünen bei der ÖVP in Ungnade fielen

Zehn Jahre lang regierten sie gemeinsam, verteidigten sich und ihre Positionen gegenseitig. Und jetzt? Warum nimmt die ÖVP lieber die FPÖ als Koalitionspartner - und zieht die Grünen nicht einmal mehr in Erwägung? Das Protokoll einer Zerrüttung.

Als hätte es sie nie gegeben, die vergangenen zehn Jahre der Zusammenarbeit mit den Grünen. So wirkte es, als Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Dienstag verkündete, dass die ÖVP Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ aufnimmt. Mit jener FPÖ, mit der er und seine Partei in den vergangenen Jahren im Landtag mehrfach aneinandergeraten sind und so weit voneinander entfernt schienen, dass man glauben mochte, dass sie niemals zu einer Zusammenarbeit bereit wären.

Mit den Grünen gebe es "inhaltliche Auffassungsunterschiede", hatte Haslauer ...