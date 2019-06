Das Spektakel um die Titanenwurz neigt sich dem Ende zu

Das Warten hatte am Dienstagabend endlich ein Ende: Die Titanenwurz öffnete gegen 18 Uhr ihre Blüte zur Gänze. Tausende pilgerten am Dienstag und Mittwoch in die Nawi der Universität Salzburg, um das Naturschauspiel zu erleben. Am Donnerstag zeigte sich die größte Blume der Welt schon fast verblüht.

Tagelang hatten die Botaniker an der Naturwissenschaftlichen Fakultät (Nawi) der Universität Salzburg auf diesen Moment gewartet. Die Titanenwurz, die größte Blume der Welt, strebte langsam aber sicher der vollen Blüte entgegen. Am Dienstagnachmittag hatte das Hochblatt begonnen, sich zu öffnen. ...