Hier schenkt der Ortschef persönlich ein

Werfenwengs scheidender Bürgermeister Peter Brandauer wechselt gemeinsam mit seinem Sohn Peter in die Gastronomie.

Am 3. Dezember war der offizielle Auftakt für das neue gastronomische Angebot im Zentrum von Werfenweng. Bürgermeister Peter Brandauer (ÖVP) betreibt künftig gemeinsam mit seinem Sohn Peter im "Droi" ein neues, kreatives Gastronomiekonzept: "Wir bieten auf drei unabhängigen Ebenen, in einem Bistro, einer Bar und im Restaurant unseren Gästen feinste Spezialitäten und Genuss", freuen sich die kommenden Gastgeber. Das Bistro und die Bar sind stilvoller Treffpunkt: "Neben Spezialbier- oder Weinverkostungen offerieren wir im Bistro die unterschiedlichsten selbstgemachten Spezialitäten von Bauern aus der Region."

Einen Traum erfüllt

Peter Brandauer junior erfüllte sich mit "Droi" seinen Traum, ein eigenes Restaurant zu führen. Der 37-Jährige verfeinerte sein handwerkliches Können nach einer Kochlehre in der "Seealm" (Werfenweng) in Wien. Onkel Thomas Brandauer betreibt seit über 25 Jahren an vier zentralen Standorten in Wien erfolgreich mit drei Gasthäusern und einer Bierbar Gastronomie. "Eigentlich wollte ich bei meinem Onkel in Wien nur vorübergehend aushelfen, doch schließlich wurden 14 Jahre daraus", so Brandauer jun., "Heimkehren war allerdings immer schon ein Thema." Gemeinsam mit seiner Frau Ileana und ihren zwei Kindern pachtete er zwei Jahre vorübergehend die Hackel-Hütte in Werfenweng, bevor er nun seine Kochkünste am eigenen, dreistöckigen Genussort anbietet.

Brandauers ziehen an einem Strang

Unterstützt von seinem Vater, der schmunzelnd zur Frage, ob man ihn künftig als Gastgeber im Haus sehen wird, antwortet: "Wir bauen das alles gemeinsam auf. Ich packe natürlich auch im Bistro selbst mit an." Brandauer senior verantwortete bislang allerdings vor allem die Planung und wirtschaftliche Organisation von "Droi". Sein langjähriges Engagement für das nachhaltige Projekt "Alpine Pearls" nützt er nun als kulinarisches Netzwerk: "Wir wollen unter anderem Gastköche aus den unterschiedlichsten Regionen, wie etwa aus Friaul, einladen. Sie können bei uns ihre besten lokalen 'Slow Food'-Produkte im Restaurant präsentieren." Jeden Sonntag bietet man außerdem in wechselnder Location ein Brunch samt Livemusik zur Unterhaltung. Für den Sommer plant man im "Droi" zusätzlich im Freien einen Biergarten, "unter einem Kastanienbaum." Vielfältig und qualitätvoll soll das neue kulinarische Angebot vor allem sein, verspricht der Junior, "mit regionalen Schwerpunktwochen, aber auch verschiedensten Einflüssen aus anderen europäischen Regionen."