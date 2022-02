"Mit Freud ins Kino": Neue Filmreihe erfreut und belebt

Filme mit Tiefgang genießen und diskutieren. Zur Premiere von "Mit Freud ins Kino" kamen Junge und Alte. Sie vermissen echte Kontakte.

Nicht nur alte Menschen seien während der Coronapandemie in die Einsamkeit abgeglitten, konstatiert der Salzburger Internist und Psychotherapeut Bodo Kirchner. Auch viele Studierende fühlten sich allein und isoliert. Den jungen Leuten setze zu, dass die Lehre in den vergangenen zwei Jahren fast nur online stattgefunden habe. Fatal sei das in Studienfächern wie Psychologie, wo es immanent ums Menschsein gehe. Die Studentinnen und Studenten sehnten sich danach, wieder miteinander in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und im Hörsaal zu sitzen statt ...