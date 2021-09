"Griaß di" statt "Hallo", Frankfurter Würstl statt Wiener Würstchen, Schloss Mirabell statt Schloss Herrenhausen. Hier fließt die Salzach durch die Stadt, in Hannover die Leine. Ein Spaziergang in Salzburg durch die Augen einer deutschen Großstädterin.

Der Geruch von Fleisch, Fisch und Käse liegt in der Luft. Es duftet nach Brot. Laute Rufe über den Stand: "Sie kriagn schon?", "Ois?". Hier auf der Schranne wird viel gequatscht, Pardon, geratscht: über die Einkaufsliste, die noch abgearbeitet werden muss, und über das Wochenende, das zum Greifen nahe liegt. Raschelnde Tüten und viele Menschen in den Gassen. Tomaten, Zucchini, Käse in XXL-Format und Berge aus Pfifferlingen, auf Österreichisch heißen sie Eierschwammerl. An einem kleinen Stand zieren die Worte "Griaß ...