Mit sommerlichem Schwimmvergnügen hat der Trend aus Japan nichts zu tun. Er ist nun auch nach Europa und ins Gasteinertal geschwappt. Was hinter dem Baden im Wald steckt.

Um "Naturdenkerin" Sabine Schulz haben sich am Wasserfallweg in Bad Hofgastein zwölf Gäste geschart. Die gebürtige Deutsche wird die Gruppe zum ersten geführten Waldbaden in der Pongauer Gemeinde begleiten. Bikini und Badehose braucht es für dieses neue Angebot des Kur- ...