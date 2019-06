Im Lungau trafen sich Hunderte Zwillingsmütter aus ganz Österreich.

Warum treffen sich Hunderte Mütter, die Zwillinge zur Welt gebracht haben, in St. Michael? "Ganz einfach", lacht Bernd Siorpaes, Tourismusdirektor der Lungauer Gemeinde, "wir haben selbst Zwillinge, und meine Frau ist in einer Facebook-Gruppe vernetzt, in der sich ausschließlich Zwillingsmütter ...