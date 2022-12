10 Jahre danach: Was vom Salzburger Finanzskandal übrig blieb

Am 6. Dezember 2012 platzte der Spekulationsskandal im Land Salzburg. Er sollte vieles über den Haufen werfen - bis heute.

Das Büro, wo einst vom kleinen Land Salzburg aus auf den Finanzmärkten mit Milliarden spekuliert worden war, ist derzeit eine Baustelle. Die Räume der Finanzabteilung in der Kaigasse werden saniert. Die Abteilung 8 ist vorübergehend im Franziskanerkloster eingemietet. Auch das Archiv ist mitübersiedelt. Die 500 Ordner mit mehr als 140.000 Seiten an Dokumenten und 40.000 Kontoauszügen, die aus der Zeit des Finanzskandals stammen, werden so lange aufbewahrt, bis alles digitalisiert ist.

Politisch und strafrechtlich ist der Finanzskandal seit ...