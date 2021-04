100. Geburtstag der Landesverfassung: Festakt im Salzburger Landtag

Die Landespolitik blickte am Mittwoch 100 Jahre zurück - und fragte sich selbst: "Müssen wir die Demokratie heute retten?"

Ein feierlicher Anlass samt musikalischer Umrahmung und geschliffenen Reden stand am Mittwoch zu Beginn der Sitzung des Salzburger Landtags. Vor 100 Jahren, am 16. Februar 1921, wurde die erste demokratische Landesverfassung vom Salzburger Landtag beschlossen. Zum 100. Geburtstag wurde ein Jubiläumsjahr - das Jahr der Demokratie - ausgerufen. Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) betonte in ihrer Rede, dass Demokratie ein großes Wagnis sei, weil sie auf Vertrauen und Loyalität angewiesen sei. Die demokratische Verfasstheit bedürfe einer immerwährenden Reflexion. "Müssen wir die ...