1100 Anmeldungen für Dossenweg-Wohnungen in der Stadt Salzburg

Die Nachfrage nach preisgedeckeltem Eigentum ist wie erwartet enorm.

Seit vorigen Donnerstag können sich Interessierte unverbindlich für eine der 119 geplanten (Baurechts-)Eigentumswohnungen am Dossenweg in Salzburg-Gneis anmelden. Für das Neubauprojekt hat die Stadt in einem Raumordnungsvertrag einen Preisdeckel vorgeschrieben: Baurechtseigentum soll maximal 3800 Euro je Quadratmeter kosten, "echtes" höchstens 4600 Euro.

Die Nachfrage nach einer neuen Wohnung deutlich unter dem Marktpreis lockt wie erwartet viele potenzielle Bewerberinnen und Bewerber an. Nach nicht einmal einer Woche haben sich rund 1100 Menschen für den Newsletter zum Projekt angemeldet. Vizebürgermeisterin ...