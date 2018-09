3955 Unterschriften für Erhalt des Hahnbaum-Sessellifts

Bürgerinitiative will, dass der Doppelsessellift auf den Hahnbaum in St. Johann erhalten bleibt. Ein Gespräch mit Bürgermeister Günther Mitterer endete ernüchternd. Dieser verwies darauf, dass derzeit keine Finanzierung in Sicht sei.

SN/sn Abbauen, erhalten oder auf ganz neue Beine stellen? Die Diskussion über die Zukunft des Doppelsessellifts auf den Hahnbaum, den Hausberg von St. Johann, wird emotional geführt.